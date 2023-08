Andritz bekommt neues Vorstandsmitglied

Der steirische Maschinen- und Anlagenbauer Andritz bekommt einen neuen Vorstand für den Geschäftsbereich Pulp & Paper. Jarno Nymark tritt die Stelle mit 1. Oktober 2023 an. Humbert Köfler, der bisher für das Service-Geschäft im Bereich zuständig war, verabschiedet sich in die Pension. Joachim Schönbeck, der das Capital-Geschäft verantwortet hat, wird sich auf seine Rolle als Vorstandsvorsitzender konzentrieren, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Die weiteren Vorstandsmitglieder sind Dietmar Heinisser, Domenico Iacovelli, Norbert Nettesheim und Fr�d�ric Sauze.

cgh/tpo

ISIN AT0000730007 WEB http://www.andritz.com