Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Großauftrag
|
01.10.2026 15:15:00
Andritz erhält Auftrag für Wasserkraftwerk in Bhutan - Aktie fällt dennoch
Es wird voraussichtlich jährlich rund 2,524 Terawattstunden Strom erzeugen. Der Auftragswert liegt im "oberen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich", teilte der börsennotierte Konzern am Donnerstag mit. Der Auftrag umfasst Konstruktion, Fertigung und Montage der Maschinensätze sowie die Tests und die Inbetriebnahme.
Im Wiener Handel zeigt sich die Andritz-Aktie zeitweise 0,24 Prozent tiefer bei 83,40 Euro.
fel/cgh
APA
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