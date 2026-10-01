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WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

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Großauftrag 01.10.2026 15:15:00

Andritz erhält Auftrag für Wasserkraftwerk in Bhutan - Aktie fällt dennoch

Andritz erhält Auftrag für Wasserkraftwerk in Bhutan - Aktie fällt dennoch

Der Technologiekonzern Andritz hat den Auftrag erhalten, vier Turbinen-Generator-Maschinensätze für das 600 MW-Wasserkraftwerk Khorlochhu in Bhutan zu liefern.

Es wird voraussichtlich jährlich rund 2,524 Terawattstunden Strom erzeugen. Der Auftragswert liegt im "oberen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich", teilte der börsennotierte Konzern am Donnerstag mit. Der Auftrag umfasst Konstruktion, Fertigung und Montage der Maschinensätze sowie die Tests und die Inbetriebnahme.

Im Wiener Handel zeigt sich die Andritz-Aktie zeitweise 0,24 Prozent tiefer bei 83,40 Euro.

fel/cgh

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