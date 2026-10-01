Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Großauftrag
|
01.10.2026 10:32:00
Andritz erhält Auftrag für Wasserkraftwerk in Bhutan - Aktie unbeeindruckt
Es wird voraussichtlich jährlich rund 2,524 Terawattstunden Strom erzeugen. Der Auftragswert liegt im "oberen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich", teilte der börsennotierte Konzern am Donnerstag mit. Der Auftrag umfasst Konstruktion, Fertigung und Montage der Maschinensätze sowie die Tests und die Inbetriebnahme.
Im Wiener Handel zeigt sich die Andritz-Aktie zeitweise unbewegt bei 83,60 Euro.
fel/cgh
APA
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