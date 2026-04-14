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Andritz Aktie

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WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

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Großauftrag 14.04.2026 17:52:00

Andritz rüstet Pumpspeicherkraftwerk in Indien aus - Aktie im Plus

Andritz rüstet Pumpspeicherkraftwerk in Indien aus - Aktie im Plus

Der Anlagenbauer Andritz verkündet einen Großauftrag mit Indien.

Während Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) mit einer Delegation nach Neu-Delhi reist, um die wirtschaftliche Partnerschaft mit Indien zu vertiefen, hat der steirische Anlagenbauer Andritz einen größeren Auftrag aus dem Land verkündet. Das Unternehmen rüstet ein Pumpspeicherkraftwerk im Bundesstaat Maharashtra aus, der Auftragswert liegt im niedrigen dreistelligen Millionenbereich, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.

Das Kraftwerk "Saidongar-1 Karjat" des indischen Energiekonzerns Torrent Power soll mit einer Leistung von 3.000 Megawatt (MW) das größte Pumpspeicherkraftwerk Indiens werden. Andritz, mit seiner Tochter Andritz Hydro selbst Teil der Wirtschaftsdelegation in Indien, liefert Pumpturbinensätze sowie zusätzliche elektromechanische Ausrüstung.

An der Wiener Börse legte die Andritz-Aktie am Dienstag schließlich 1,8 Prozent auf 67,80 Euro zu.

tpo/cri

APA

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Bildquelle: Andritz AG

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