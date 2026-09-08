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WKN DE: A1W8D1 / ISIN: US0345221024

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08.09.2026 12:15:40

Andritz Secures Major Contract To Modernize Slovakia's Hydroelectric Plant

(RTTNews) - Andritz AG (ANDR.VI, ADRZF, AZ2.DE) on Tuesday said it was awarded a contract with VUJE to modernize the Gabcíkovo hydroelectric power plant in Slovakia.

The deal is valued in the mid-three-digit million-euro range and is included in its third-quarter 2026 order intake.

The company said that the project will modernize the plant's eight Kaplan turbine-generator units and upgrade key electrical, automation and control systems.

The 720 MW plant supplies about 10% of Slovakia's electricity.

The modernization is expected to improve efficiency and availability and extend the service life of major equipment by at least 30 years.

The company said that the work will be carried out in stages to keep the plant operating during the modernization.

The contract was awarded by Vodohospodárska výstavba.

Andritz closed trading at EUR 83.80 on the Vienna Stock Exchange.

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