Andritz: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Andritz hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,85 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,09 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at