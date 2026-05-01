Andritz stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Andritz hat sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,93 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,910 EUR je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,79 Milliarden EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Andritz einen Umsatz von 1,76 Milliarden EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at