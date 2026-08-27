Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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27.08.2026 11:29:00
Android: Google Play schreibt ab 2027 geringeren Speicherverbrauch für Apps vor
Google arbeitet weiter daran, den Speicherverbrauch von Android-Apps zu reduzieren. Hierfür führt das Unternehmen neue Qualitätsanforderungen ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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