VoIP Aktie
WKN DE: A0B74C / ISIN: US9286281061
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21.05.2026 10:46:00
Android: Telefon-App erhält zentrale Übersicht für VoIP-Anrufe
Die Android-Telefon-App erhält eine zentrale Anrufliste. Künftig lassen sich dort auch VoIP-Anrufe von Fremdanbietern wie WhatsApp oder Google Meet verwalten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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