Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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20.05.2026 10:01:00
Android 17: „Continue on“-Funktion bringt nahtlose App-Übergabe zwischen Geräten
Mit Android 17 führt Google „Continue On“ ein. Die Funktion erlaubt es, App-Aufgaben nahtlos zwischen Smartphones und Tablets zu übertragen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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