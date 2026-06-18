Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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18.06.2026 14:33:00
Android 17: Google bringt Jugendschutzeinstellungen für alle Geräte
Googles native Kindersicherung ist ab Android 17 nicht mehr auf Pixel-Geräte beschränkt. Laut Google landet sie mit dem Update auf allen Android-Smartphones.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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