Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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26.03.2026 09:07:00
Android 17: Google führt Kontaktauswahl für gezieltere Datenfreigaben ein
Mit Android 17 integriert Google eine Kontaktauswahl. Mit dieser können Nutzer nur jene Kontakte und Daten mit Apps teilen, die wirklich nötig sind.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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