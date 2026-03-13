Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
13.03.2026 14:42:00
Android 17: Google geht strenger gegen Missbrauch von Barrierefreiheits-API vor
Google geht im anstehenden Update auf Android 17 strenger gegen Apps vor, die Barrierefreiheitsdienste missbrauchen. Einige Apps könnten damit nutzlos werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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