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WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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17.06.2026 12:48:00
Android 17 behebt viele Bugs bei Pixel-Geräten - und offenbar Bootloop-Fehler
Google verteilt Android 17 für Pixel-Smartphones. Das Update bringt zahlreiche Fehlerbehebungen, darunter wohl auch eine Lösung für Bootloop-Probleme.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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