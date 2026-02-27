Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
27.02.2026 09:32:00
Android 17 nimmt Fahrt auf: Google liefert Beta 2 mit Neuerungen aus
Google macht Druck bei der Entwicklung von Android 17: Nur zwei Wochen nach der ersten Beta folgt bereits die zweite. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!