Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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03.06.2026 09:17:00
Android bekommt Anrufererkennung gegen Betrugsanrufe
Google verpasst Android einen neuen Mechanismus zur Anrufererkennung. Das soll Betrugsversuche mit gefälschten Kontakten stoppen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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