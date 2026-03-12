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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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12.03.2026 15:26:00
Android-Chef zu Sideloading und Registrierung: „Die Warnungen sind unzureichend“
Google führt eine Registrierungspflicht für alle Android-App-Entwickler ein. Laut Android-Chef beugt sich der Konzern damit unter anderem politischem Druck.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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