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WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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01.06.2026 09:53:00
Android-Dokumentenscanner: Google führt Batch-Scanning und neue Funktionen ein
Der Dokumentenscanner in Android erhält ein umfangreiches Update. Neben dem praktischen Batch-Scanning bietet die App nun auch eine verbesserte Bildqualität.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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