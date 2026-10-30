Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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30.10.2026 15:13:00

Android-Entwickler dürfen Fremdgehen: Google öffnet Studio für Claude, GPT usw.

Aufmacher vom Dev Summit

Google stellt auf dem Dev Summit das Android Studio Rabbit 2 vor. Neben vielen neuen agentischen Funktionen erlaubt es die Nutzung von Nicht-Google-KIs.

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29.10.26 Alphabet A Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.10.26 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 Alphabet A Neutral UBS AG
29.10.26 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
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Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs 8 080,00 -13,26% Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
Alphabet A (ex Google) 252,10 -0,08% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 250,40 -0,87% Alphabet C (ex Google)

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