Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
05.03.2026 10:02:00
Android-Ökosystem: Google kündigt grundlegenden Umbau nach Epic-Streit an
Nach dem jahrelangen Streit zwischen Google und Epic ziehen im Laufe dieses Jahres umfangreiche Änderungen in Android und den Play Store ein. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
