Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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13.05.2026 15:01:00
Android-Sicherheit: Google führt KI-basierte Echtzeit-Überwachung ein
Google erweitert den Schutz für Android. Neue KI-Funktionen sollen unter anderem vor Telefonbetrug warnen und schädliches App-Verhalten in Echtzeit stoppen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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