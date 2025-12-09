Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
09.12.2025 05:01:00
Android XR: Neue vernetzte Brillen von Google
Samsung Galaxy XR erhält neue Funktionen und Google steigt 2026 in den Markt für KI-Brillen ein. Diese und andere Neuigkeiten zu Android XR auf einen Blick.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!