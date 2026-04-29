Anduril Aktie
WKN DE: AND000 / ISIN: NET000AND000
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29.04.2026 11:05:00
Anduril Wins a Spot in $1.8 Billion Space Force Contract
By now you've heard the news: President Donald Trump wants to spend $1.5 trillion on defense in 2027 -- and send $71.1 billion of that directly to the U.S. Space Force. Of that, $21.6 billion will be spent on what the Pentagon calls "space control," protecting U.S. satellites in orbit and hindering hostile nations in space. But before you can do anything with a satellite, you first need to know where it is.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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