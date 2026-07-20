Burnham Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079
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20.07.2026 19:34:43
Andy Burnham, New UK Prime Minister, Names John Healey As Top Finance Official
As chancellor, John Healey, the former defense secretary, will fill one of the government’s most consequential posts, overseeing spending and debt, and shepherding economic policy.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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