Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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26.09.2026 18:19:29
Andy Burnham announces new homes scheme for first-time buyers
Exclusive: Policy initiative for England will help more young people on to property ladder, prime minister tells Guardian
A new help-to-buy scheme aimed at giving first-time buyers who cannot rely on the “bank of mum and dad” is to be introduced in a big policy announcement by Andy Burnham.
The programme, called “Your first home”, is intended to help buyers in England who have a regular income but have been unable to save for a large deposit or don’t have financial support from their family.Continue reading...
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