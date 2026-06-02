Burnham Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079
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02.06.2026 19:02:13
Andy Burnham cancels hedge fund call about ‘bond market pressure’
Labour leadership frontrunner postpones discussion with City investors amid unease over borrowing plansWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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