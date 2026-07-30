Burnham Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079
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30.07.2026 23:32:09
Andy Burnham to give regional mayors share of income tax
The prime minister says the move will give power to "every postcode" but critics say the plans lack detail.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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