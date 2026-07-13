Burnham Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079
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13.07.2026 06:00:05
Andy Burnham wants Britain to build council houses. Is there a catch?
While the likely incoming PM’s message is radical, his language is loose, leaving major questions over the scale and likely cost of what he intends to deliverWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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