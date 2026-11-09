Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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09.11.2026 17:39:02
Andy Jassy Just Announced Fantastic News for Amazon Stock Investors
Amazon (NASDAQ:AMZN) is having a pretty good year. Shares are up 12% to date, as of writing. However, the company's recent third-quarter update was somewhat mixed. The market did not appreciate Amazon's massive spending and lower-than-expected fourth-quarter guidance, sending the stock down by as much as 7% post-earnings. Amazon has somewhat recovered since then, as Wall Street has had time to digest its earnings report.
And for investors focused on the long game, the company's update was full of bullish signs. Let's look deeper into it and pay particular attention to something Amazon's CEO, Andy Jassy, said.
Image source: Getty Images.
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