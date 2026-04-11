Amazon Aktie

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WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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11.04.2026 22:00:00

Andy Jassy Just Announced Wonderful News for Amazon Stock Investors

Investors who have held Amazon's (NASDAQ: AMZN) shares for a long time are sitting pretty, as the company has delivered life-changing returns over the past two decades. It now sits as one of the largest corporations in the world with a market cap of $2.6 trillion. But you don't need a time machine to still profit from Amazon, as the tech leader has attractive opportunities that could allow it to post outstanding returns, once again, over the next 20 years. The company's CEO, Andy Jassy, recently emphasized Amazon's growth runway in a letter to shareholders. Let's discuss the implications for investors. Image source: The Motley Fool.Amazon is a major player in at least two markets. First, there is e-commerce. That's arguably what Amazon is best known for, and it has a leading market share in this space in the U.S. The company is also the top player in cloud computing, holding the number one position globally. Some might think that both of these industries are already deeply penetrated. Online shopping seems ubiquitous nowadays, and corporations have moved to the cloud in droves, considering the many benefits it offers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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