Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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10.11.2026 14:15:00
Andy Jassy Just Delivered Great News for Amazon Stock Investors
Amazon (NASDAQ: AMZN) has been spending an extraordinary amount of money building artificial intelligence infrastructure, and investors have been waiting to see whether those investments will pay off.
CEO Andy Jassy just gave them a pretty compelling answer.
During Amazon's third-quarter earnings call, Jassy revealed that Amazon Web Services (AWS) is growing faster than it has in nearly five years, with customers consuming new computing capacity almost as quickly as Amazon can install it. "[O]ur plan is working," he said.
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