Incredible Holdings Aktie
WKN DE: A2P6F3 / ISIN: SGXE23963270
|
05.08.2026 11:30:00
Andy Jassy Just Delivered Incredible News for Amazon Stock Investors
Amazon (NASDAQ: AMZN) stock returned nothing during the first seven months of 2026. But it has risen by 25% to a fresh record high since July 30, when the company reported its second-quarter operating results.Amazon had a great quarter across the board, with its e-commerce, cloud computing, and digital advertising businesses producing accelerating revenue growth. But while discussing these results during his conference call with investors, Chief Executive Officer Andy Jassy made one particular comment about the company's cloud business that whipped Wall Street into a frenzy.Here's what he said and why it could spark a sustained rally in Amazon stock.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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