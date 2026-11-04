Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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04.11.2026 12:12:00
Andy Jassy Just Delivered Magnificent News for Amazon Investors
Many artificial intelligence (AI) stocks are in the throes of a sharp correction right now, as investors wrestle with concerns about the sustainability of the data center infrastructure spending boom. As a result, Amazon (NASDAQ: AMZN) stock was down 15% from its August record high as of the market close last Friday.
But the sell-off doesn't really jibe with the strong set of third-quarter operating results the company reported on Oct. 29, particularly from its Amazon Web Services (AWS) cloud computing platform. While discussing the results on a conference call with investors, Amazon chief executive Andy Jassy offered a series of forecasts for AWS that suggests even better times are ahead.
Here's what he said and why it could fuel a sustained long-term rally in Amazon stock.
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Nachrichten zu Amazon
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18:00
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zurück (finanzen.at)
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04.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet den Handel mit klaren Gewinnen (finanzen.at)
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04.11.26
|Börse New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittwochnachmittag steigen (finanzen.at)
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04.11.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich fester (finanzen.at)
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04.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
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04.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
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03.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
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03.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones schwächelt am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|231,25
|-2,59%
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