Aneka Tambang (Persero): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Aneka Tambang (Persero) hat am 27.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 53,19 IDR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aneka Tambang (Persero) 27,08 IDR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13 008,40 Milliarden IDR – das entspricht einem Minus von 35,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20 011,63 Milliarden IDR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at