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29.10.2026 06:31:29
Aneka Tambang (Persero) gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Aneka Tambang (Persero) gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 101,93 IDR, nach 53,19 IDR im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde auf 25 766,61 Milliarden IDR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13 008,40 Milliarden IDR umgesetzt worden waren.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 69,18 IDR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 27 464,81 Milliarden IDR erwartet.
Redaktion finanzen.at
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