|
30.04.2026 06:31:29
Aneka Tambang (Persero) präsentierte Quartalsergebnisse
Aneka Tambang (Persero) veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 141,77 IDR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 88,69 IDR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 29 323,34 Milliarden IDR – ein Plus von 12,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aneka Tambang (Persero) 26 151,70 Milliarden IDR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!