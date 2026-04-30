Aneka Tambang (Persero) präsentierte Quartalsergebnisse

Aneka Tambang (Persero) veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 141,77 IDR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 88,69 IDR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 29 323,34 Milliarden IDR – ein Plus von 12,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aneka Tambang (Persero) 26 151,70 Milliarden IDR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at