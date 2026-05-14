Anest Iwata hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Anest Iwata lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 50,28 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 17,80 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Anest Iwata im vergangenen Quartal 16,42 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Anest Iwata 14,42 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 136,04 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 108,21 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Anest Iwata 55,91 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 54,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at