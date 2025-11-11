Anest Iwata präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Anest Iwata hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Anest Iwata hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 32,12 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 28,83 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Anest Iwata mit einem Umsatz von insgesamt 14,24 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,33 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at