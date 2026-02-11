|
Anest Iwata präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Anest Iwata hat am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 30,87 JPY gegenüber 35,01 JPY im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13,16 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Anest Iwata einen Umsatz von 12,93 Milliarden JPY eingefahren.
