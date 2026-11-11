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11.11.2026 06:31:29
Anest Iwata: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Anest Iwata hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 38,89 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Anest Iwata 32,12 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,78 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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