Anest Iwata zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Anest Iwata hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 28,92 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 22,77 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 13,70 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,09 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at