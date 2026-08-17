Anfield Energy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Anfield Energy präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,49 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,280 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at