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18.11.2026 06:31:28
Anfield Energy hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Anfield Energy lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,35 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Anfield Energy -0,220 CAD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.at
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