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02.06.2026 06:31:29
ANG Lifesciences India mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
ANG Lifesciences India präsentierte in der am 30.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
ANG Lifesciences India vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,07 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,560 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 235,0 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 39,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168,2 Millionen INR in den Büchern standen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 8,430 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren -9,420 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 928,93 Millionen INR gegenüber 926,02 Millionen INR im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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