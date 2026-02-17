ANG Lifesciences India präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ANG Lifesciences India lud am 14.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,60 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,980 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ANG Lifesciences India in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 24,25 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 187,3 Millionen INR im Vergleich zu 247,3 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at