Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
|
15.09.2026 20:36:22
Angaben des US-Energieministers: Saudi-Pipeline soll schon bald wieder in Betrieb sein
Durch Saudi-Arabiens wichtige Ost-West-Pipeline fließt nach Angriffen derzeit kein Öl. Unklar ist, wie lange die Reparatur dauert. Angaben aus den USA deuten darauf hin, dass es schnell gehen könnte. Doch nicht jeder ist so optimistisch.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!