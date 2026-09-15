Saudi Aktie

Saudi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062

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15.09.2026 20:36:22

Angaben des US-Energieministers: Saudi-Pipeline soll schon bald wieder in Betrieb sein

Durch Saudi-Arabiens wichtige Ost-West-Pipeline fließt nach Angriffen derzeit kein Öl. Unklar ist, wie lange die Reparatur dauert. Angaben aus den USA deuten darauf hin, dass es schnell gehen könnte. Doch nicht jeder ist so optimistisch.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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