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02.11.2026 06:31:29
Angang Steel Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Angang Steel Company stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,25 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Angang Steel Company ein Ergebnis je Aktie von -0,100 HKD vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 27,87 Milliarden HKD, während im Vorjahreszeitraum 26,76 Milliarden HKD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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