Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
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16.06.2026 11:17:08
Angebot für Commerzbank fällt beim deutschen Staat durch
Das Gebot der italienischen Unicredit für die Commerzbank wird vom deutschen Staat abgelehnt. Laut der Finanzagentur des Bundes kommt es nicht nur aus wirtschaftlichen Erwägungen nicht infrage.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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