Daimler Aktie

Daimler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DKLU / ISIN: US2338252073

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US-Geschäft im Blick 22.07.2026 21:49:00

Angehobener Ausblick treibt Daimler Truck-Aktie an

Angehobener Ausblick treibt Daimler Truck-Aktie an

Daimler Truck wird dank des US-Geschäfts zuversichtlicher für das Geschäftsjahr.

Er verweist auf aktualisierte US-Zollregelungen und höhere erwartete Absatzzahlen für Trucks North America.

So rechnet Daimler Truck nun mit einem bereinigten EBIT von 3,6 bis 4,1 Milliarden Euro, nachdem zuvor 3,2 bis 3,7 Milliarden Euro angepeilt worden waren. Der Absatz soll nun 340 bis 370 statt 330 bis 360 Tausend Einheiten erreichen.

Im Industriegeschäft wird der Umsatz nun bei 43 bis 47 Milliarden Euro statt 42 bis 46 Milliarden gesehen. Die bereinigte Umsatzrendite würde damit 7 bis 9 Prozent erreichen. Bislang war Daimler Truck von 6 bis 8 Prozent ausgegangen. Der freie Cashflow wird nun bei 3,0 bis 3,5 Milliarden und nicht mehr 2,7 bis 3,2 Milliarden gesehen.

Bei Trucks North America rechnet Daimler Truck nun mit einem Absatz von 160 bis 180 Tausend Einheiten statt 150 bis 170 Tausend.

Im zweiten Quartal erzielte Daimler Truck nach vorläufigen Geschäftszahlen ein bereinigtes EBIT von 838 Millionen Euro. Der Umsatz im Industriegeschäft betrug 11,4 Millionen Euro, womit die bereinigte Umsatzrendite 6,8 Prozent erreichte. Der freie Cashflow belief sich auf 1,762 Milliarden Euro. Den Halbjahresbericht wird Daimler Truck am 7. August veröffentlichen.

RBC belässt Daimler Truck auf 'Outperform' - Ziel 52 Euro

Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Analyst Nick Housden verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass der Nutzfahrzeug-Hersteller aufgrund angepasster Zollregelungen sowie höherer Absatzerwartungen in Nordamerika seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben habe. Housden rechnet nun mit einer steigenden Konsensschätzung für das bereinigte operative Ergebnis.

Die Daimler Truck-Aktie legt im Tradegate-Handel zeitweise 2,79 Prozent auf 44,56 Euro zu.

Dow Jones Newswires / dpa-AFX

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Milliardenrisiko durch CO2-Ziele: Daimler Truck-Aktie vor harten Jahren?

Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com

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