27.02.2026 06:31:29
Angel Oak Mortgage hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Angel Oak Mortgage hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,650 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,72 Prozent auf 40,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,80 USD gegenüber 1,17 USD je Aktie im Vorjahr.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Angel Oak Mortgage in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 31,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 132,79 Millionen USD im Vergleich zu 101,20 Millionen USD im Vorjahr.
